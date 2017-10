L’ALQ et Location Windsor : sous invitation seulement

Windsor (RC) – Au sujet de Location Windsor, qui est récipiendaire de La Maison de location de l’année au Québec pour l’année2017 décernée par l’Association des centres de location du Québec (ALQ), il est important de mentionner que l’évènement qui sera souligné chez Location Windsor, le 4 novembre prochain, se déroulera sous invitation seulement.

L’article paru dans l’édition du journal du 18 octobre dernier mentionnait la présence d’invités locaux et régionaux qui s’additionnait à ceux de l’ALQ. En fait, environ 150 membres du milieu des centres de location et d’invités sélectionnés sont attendus à l’entreprise de Windsor, et ce, sous invitation seulement. La rédaction du journal tient à s’excuser pour cette erreur.

Du reste, la direction de Location Windsor est prête pour l’évènement du 4 novembre.