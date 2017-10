La 7e édition du Camp jeunes leaders est lancée

Val-Saint-François (RC) – La période d’inscription pour le Camp jeunes leaders du Val-Saint-François est officiellement lancée. Cette septième édition se tiendra du 16 au 18 novembre au Croissant Perlé à Canton de Cleveland. Il aura pour but de développer le leadership chez les jeunes par le biais d’ateliers et d’activités.

L’expérience formatrice offerte gratuitement permettra aux jeunes de mettre en pratique leurs apprentissages réalisés tout au long du camp, et ce, en élaborant un projet qu’ils devront présenter devant mentors, parents et amis lors de la clôture de l’évènement. Il y aura aussi au programme un souper capoté, une soirée de jeux, un feu de camp, un défi des Chefs et des activités sportives extérieures.

L’inscription comprend deux nuits d’hébergement, les activités, le matériel, les repas et les collations. Le Camp jeunes leaders est ouvert aux jeunes âgés de 13 à 17 ans qui habitent sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François ou qui y fréquentent une école. Pour s’inscrire, il suffit de contacter la Maison des jeunes l’Initiative de Valcourt au 450 532-2281, ou à initiative@cooptel.qc.ca.

«Cet évènement ne pourrait avoir lieu sans l’apport de nos précieux partenaires: les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) des comtés de Johnson et de Richmond, la Maison des jeunes l’Initiative de Valcourt et la Maison des jeunes de Richmond», conclut Catherine Beaucage, agente de migration Place aux jeunes Val-Saint-François.