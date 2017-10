Un organisme au service des entreprises de la MRC des Sources

MRC des Sources – La Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources souhaite inviter les entreprises à devenir membre afin de bénéficier de réels avantages.

En plus de l’inscription à son infolettre pleine de conseils, d’invitations et d’informations, l’adhésion à la CCES offre une assurance collective abordable, un rabais sur le prix de ses activités et des tarifs d’envoi postaux privilégiés chez Fedex, Purolator et UPS avec Flagship. Mais si les personnes intéressées effectuent leur paiement avant le 31 octobre 2017, ils auront la chance d’obtenir d’autres bonis comme des rabais sur les frais de consultation de divers professionnels, des certificats cadeaux et des rabais de diverses entreprises du territoire et des rabais. Rappelons que l’adhésion est toutefois valide du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.

Aussi, à l’approche des élections municipales, toute la population et les gens d’affaires sont cordialement invités à une soirée organisée par la CCES.

Le 24 octobre, dès 19h, à Saint-Camille, les maires candidats et élus par acclamation de la MRC des Sources disposeront de 7 minutes afin de faire découvrir leur vision et leurs projets concernant le développement économique de la région. Ensuite, les spectateurs seront invités à discuter librement avec les candidats conseillers et maires, ainsi que les conseillers et maires élus par acclamation.

«Ce n’est pas un débat, il n’y aura pas de place pour les questions ouvertes. Cet événement se veut une occasion de rencontrer les candidats et de les entendre sur des enjeux qui touchent la MRC des Sources au complet», a ajouté Isabelle Lodge, présidente de la CCES, rappelant que cet événement est gratuit et ouvert à tous.