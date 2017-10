Récipiendaire de l’ALQ : Location Windsor soulignera l’événement le 4 nombre

Windsor (RC) – L’Association des centres de location du Québec (ALQ) a nommé l’entreprise Location Windsor à titre de La Maison de location de l’année au Québec pour l’année2017. Les copropriétaires, dont le fondateur Denis Dion, et l’équipe de Location Windsor souligneront le 4 novembre prochain cet important acquis de l’entreprise avec la présence d’environ 150 personnes provenant de l’ALQ, du milieu des centres de location et autres partenaires. À eux s’ajouteront des gens d’affaires, collaborateurs, dignitaires, élus municipaux de la région windsoroise ainsi que parents et amis.

Au départ de cette journée, il sera possible pour les participants de visiter le Parc historique de la Poudrière organisé avec l’appui de la Ville de Windsor. Pour cette activité qui se déroulera durant une heure, il faut confirmer sa présence à l’avance pour cette visite. Pour les visiteurs provenant de diverses régions, une navette quittera le Grand Times Hôtel de Sherbrooke à 15h30. À noter que les participants n’auront pas le temps de retourner à l’hôtel; ils devront se diriger directement chez Location Windsor.

C’est à partir de 16h que la visite de Location Windsor débutera, incluant les jeux d’adresse Pro-Cat, le concours Cisolift, des cadeaux aux gagnants, une dégustation de produits locaux et les bières du Moulin7, courtoisie de Pro-Cat. À 19h30, le méchoui Jack Daniels sous le chapiteau sera assuré par l’ALQ. Président de la Chambre de commerce régionale de Windsor et directeur du Club de placement des MRC des Sources et du Val-Saint-François, Serge Ranger agira à titre de conférencier avec pour sujet la situation de l’emploi au Québec. Animation et musique suivront durant la soirée.