Centre d’aide aux entreprises : Portrait du Groupe Kerr

Richmond (RC) – Lors de sa 4e assemblée générale d’information du Centre d’aide aux entreprises du Val St-François qui s’est tenue durant l’été dernier à la Poudrière de Windsor, le conseil d’administration a choisi parmi sa clientèle de mettre en valeur deux entreprises qui se sont démarquées en 2017 et au fil des dernières années: Groupe Kerr et Inivex composites.

Le premier de ces deux reportages débute avec le Groupe Kerr.

GROUPE KERR

Bruce Kerr jr a appris son métier dans l’atelier de son père où il a pu apprivoiser tous les rudiments reliés à la soudure. Plus tard, il a suivi de nombreux cours lui permettant de se spécialiser dans son domaine pour ensuite occuper des emplois reliés à la soudure. Ces emplois lui ont permis de relever de nombreux défis, dont l’aptitude a solutionner des problèmes reliés aux réparations des différentes pièces d’équipements, d’où son initiative de démarrer son entreprise de consultation KerrFab en 2003 afin de mettre à profit ses talents.

Avec l’appui de sa partenaire, Tiffany Blinn, M.Kerr s’est spécialisé dans le domaine des papetières et des mines, surtout pour la filtration des eaux des clients desservis. Pour accroître leur présence dans le marché, ils ont défini deux stratégies très efficaces. La première consiste à offrir un produit et un service complet de qualité dans les délais de livraison établis, à prix fixe, tout en répondant aux spécifications rigoureuses exigées par le client, et ce, sans aucune sous-traitance provenant d’entreprises externes à Groupe Kerr. La deuxième stratégie a été celle d’acquérir des entreprises ayant une spécialisation connexe, mais qui n’a pas de relève en vue.

Croissance et acquisitions

En 2009, il propose à son père de racheter l’entreprise familiale, vieille de plus de 35 ans, afin de passer à l’étape de la fabrication de pièces d’équipements pour lesquelles il propose des solutions par l’entremise de KerrFab. La crédibilité de l’entreprise dans l’industrie des papetières et des mines, ainsi que la qualité des produits et services offerts, étaient telles que le taux d’acceptation des soumissions s’est mis à monter rapidement.

Bien entendu, une forte croissance de la demande génère des impacts défavorables sur la capacité de production, qui est rapidement devenue déficiente, mentionne M.Kerr. Pour pallier à ce beau problème, on a entrepris des négociations et réalisé l’acquisition de l’entreprise Usinestrie de Stoke, en 2013. Dans une période d’un an, cette transaction a permis au chiffre d’affaires de quadrupler et aux bénéfices d’être bien présents malgré les frais fixes plus élevés.»

En 2011, M.Kerr s’associe à l’entreprise GL Superviseur inc. qui se spécialise dans l’installation en chantier d’équipements spécialisés et réglementés par l’industrie de la construction. Une acquisition initiale de 15% des actions, qui n’avaient pas de relève, s’est finalement soldée par le rachat complet de l’entreprise en 2015.

Un an auparavant, en septembre 2014, Groupe Kerr faisait l’acquisition des Entreprises Méchanicus inc. de St-Denis de-Brompton spécialisée dans la réparation de machineries industrielles et l’installation en chantier hors décret pour les équipements non spécialisés. Cette dernière acquisition permet à Groupe Kerr d’offrir aux clients l’ultime projet clé en main sans aucune sous-traitance: la conception de solutions techniques, la fabrication de départ, l’usinage de précision, l’installation en chantier pour les équipements spécialisés et l’installation en chantier hors décret pour les équipements non spécialisés.

Malgré les grands défis que représente le recrutement de la main-d’œuvre pour l’ensemble du Groupe, MmeBlinn et M.Kerr ont toujours été en mesure d’attirer de bons employés. Le niveau de l’emploi est passé de 2 en 2009 à 22 en 2017. En période très achalandée, de 20 et 30 personnes de plus cumulent entre 300 et 1 000 heures travaillées chacune.