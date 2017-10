Jeunes professionnels entrepreneurs recherchés dans les Sources

MRC des Sources — Le séjour exploratoire à thématique entrepreneuriale de Place aux jeunes des Sources invite les jeunes entrepreneurs âgés de 18 à 35 ans, diplômés postsecondaires et souhaitant s’installer dans la MRC des Sources, ou y étant installés depuis moins d’un an, à venir découvrir les possibilités et occasions d’affaires sur le territoire.

«Le séjour exploratoire à thématique entrepreneuriale est l’un des trois séjours annuels de Place aux jeunes des Sources, suivant le séjour printanier de mai dernier, qui a été un franc succès, et laissant place ensuite au séjour hivernal de février 2018, qui viendra boucler l’année en montrant la MRC des Sources sous ses beaux paysages enneigés», a précisé Marie-Pier Therrien, Agente de migration Place aux jeunes des Sources, Carrefour Jeunesse Emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs.

Cette nouveauté, qui se déroulera du 27 au 29 octobre prochain, souhaite démontrer aux jeunes professionnels tout le potentiel dans le domaine de l’entrepreneuriat sur le territoire. C’est dans le mouvement de la relance économique de la MRC des Sources, qui dispose de nombreux incitatifs pour les entrepreneurs, tels que le Fonds de diversification économique, l’Agenda21, l’accès à de nombreuses sources de financements (prêts et subventions) que l’idée de cette thématique de séjour a germé.

«Que ce soit les entrepreneurs qui sont avancés ou non dans leurs projets, les travailleurs autonomes, ou encore, les professionnels en recherche d’occasions de relève d’entreprises, le séjour s’adresse à cette large clientèle», a ajouté MmeTherrien.