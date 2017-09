Arrivée d’une première entreprise dans le parc d’affaires de la 55

Windsor – La Ville de Windsor et le Comité de développement économique sont fiers d’annoncer l’arrivée d’une première entreprise dans le secteur industriel de son nouveau Parc d’affaires de la 55, moins d’un mois après la conclusion des travaux de construction des infrastructures de la phaseII. Cette vente survient également moins d’un an après la vente de la quasi-totalité des terrains du secteur commercial au Groupe Laroche, promoteur immobilier bien connu en Estrie.

En effet, la compagnie Gestion Pro-Diesel a fait l’acquisition d’un terrain d’une superficie d’un peu plus de 50000 pieds carrés pour y construire une bâtisse de près de 5 000 pieds carrés. L’entreprise œuvre dans le secteur de l’entretien et de la réparation de moteurs diésels et possède déjà une base de clientèle en Estrie. Le positionnement géographique stratégique, la proximité de grands axes routiers ainsi que la compétitivité des offres faites par les représentants du Comité de développement économique et de la Ville de Windsor ont su séduire son jeune propriétaire, Philippe Adam.

Sylvie Bureau, mairesse de Windsor, se réjouit particulièrement de voir une entreprise de l’extérieur choisir sa ville pour y faire des investissements de 425000 dollars qui créeront, au départ, 3 nouveaux emplois et dont les travaux de construction devraient débuter au printemps2018.

La phaseII du Parc d’affaires de la 55 propose aux entreprises industrielles intéressées plus de 1,3 million de pieds carrés, dont plus de 600000 pieds carrés en vitrine autoroutière, à développer en vertu d’un zonage industriel léger venant ainsi complémenter l’offre de service de son premier parc industriel qui est arrivé à maturité.

MmeBureau précise que le Parc d’affaires de la 55 est issu de la volonté du conseil municipal de la Ville de Windsor de poursuivre la diversification économique de son territoire. Une première section de celui-ci d’environ 400000 pieds carrés accueillera des commerces de tous genres venant ainsi bonifier l’offre commerciale pour les résidents de Windsor. Cela constituera également une sortie autoroutière stratégiquement positionnée et facile d’accès aux quelque 35000 véhicules circulant quotidiennement dans l’axe de la route249 et de l’autoroute55 avec une offre de service complète et adaptée à leurs besoins.

De plus, Yvon Paquin, président du Comité de développement économique de la Ville de Windsor, mentionne que des pourparlers sont en cours avec quelques autres clients très sérieux et qu’il ne serait pas surprenant que d’autres annonces surviennent d’ici l’inauguration officielle du Parc d’affaires de la 55 prévue pour la fin septembre ou début octobre.