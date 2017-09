Le Centre d’aide aux entreprises continue de poursuivre sa mission

Richmond (RC) – Au nom du conseil d’administration du Centre d’aide aux entreprises (CAE) du Val-Saint-François, qui regroupe également l’arrondissement de Brompton, le président Marcel Brosseau a procédé à la 4e assemblée générale d’information qui regroupait les membres de l’organisme entrepreneurial, ses clients et personnes intéressées. La rencontre annuelle avait lieu au Parc historique de la Poudrière.

«Comme vous pouvez le constater, le CAE du Val Saint-François a connu une bonne année en terme d’investissements et d’activités réalisés tout au long de notre année financière. Au 31 mars 2017, le centre a enrichi son portefeuille de onze nouveaux prêts répartis dans neuf entreprises, générant ainsi un surplus financier qui pourra être réinvesti dans notre région, a dès lors annoncé M.Brousseau. De plus, en date du 22 juillet 2016, le CAE a renouvelé son partenariat avec Développement économique Canada pour une période de trois ans.»

Au terme du dernier exercice, le CAE s’est investi à développer un partenariat durable avec le fonds Créavenir des Caisses Desjardins de l’Estrie. Le but est de rapprocher et accompagner les jeunes entrepreneurs de demain dans leurs démarches de démarrages d’entreprises.

L’apport de M. Brosseau

Par ailleurs, le président a choisi de passer le relais après 25 années. «Je désire remercier mes collègues du conseil d’administration de leur implication, de leurs conseils et leur support de même que nos employés permanents et tous les partenaires.»

C’est le vice-président André Desmarais qui a été désigné pour la présidence.

32 ans auprès des entreprises

Le CA regroupe André Desmarais (président), qui prend la relève de M.Brosseau; Michel Champagne (vice-président), Isabelle Dupras (secrétaire), Liza Marie Benoit (trésorière) et les administrateurs Michel Champagne, Cynthia Fortin, Luc Martineau et Pierre Tessier. Ils ont pour mandat de recevoir et analyser les demandes d’aide financière.

La direction est assurée par Marc Ducharme qui possède plus de 28 ans d’expérience dans les secteurs du développement économique. Outre le CAE, M.Ducharme a dirigé le Comité de promotion industrielle de la zone de Windsor et a œuvré au sein de différents centres locaux de développement en Estrie. Il est secondé de Lyne Logan (conseillère aux entreprises) et Phyllis Lacroix (secrétaire). À l’équipe s’ajoutent onze partenaires provenant des milieux national, régional et local.