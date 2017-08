Les bières du Moulin 7 se démarquent

Asbestos (SM) - La Microbrasserie Moulin 7 remporte à nouveau de prestigieux prix au World Beer Award 2017.

L’an dernier, la microbrasserie s’était vue remettre la médaille de bronze au World Beer Award avec sa bière l’Or Blanc et la médaille d’or pour la Mineur. Cette année, elle a décidé d’envoyer ses nouvelles bières et elle a à nouveau été récompensée.

«Trois des quatre bières ont reçu des honneurs dans la sélection canadienne. La Factrie a raflé la médaille de bronze dans la catégorie bière aux fruits, la Spello a aussi remporté la médaille de bronze dans la catégorie pale ale et nous représenterons le Canada dans la catégorie bière saison avec la Grisette, qui a remporté meilleure bière au pays dans sa catégorie», ont ajouté les propriétaires fondateurs de l’entreprise. Ils ont également participé au Canadian Brewing award et ont reçu la médaille d’argent dans la catégorie IPA session. Ils pensent d’ores et déjà à répéter l’expérience de ces 2 concours l’an prochain.

«Nous sommes très fiers d’avoir remporté ces honneurs, c’est une très belle récompense et ça nous motive à continuer de faire ce qui nous passionne, de la bonne bière! De plus, le fait de représenter notre belle région nous rend doublement plus fiers!», ont conclu les propriétaires.