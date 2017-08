Projet de fusion entre La Coop Pré-Vert et VIVACO

Tingwick - Les conseils d’administration de La Coop Pré-Vert et de VIVACO groupe coopératif tiennent à informer leurs membres de leur décision d’entériner un projet de fusion entre les 2 coopératives.

La Coop Pré-Vert œuvre dans les secteurs des productions animales et végétales, quincaillerie (5 succursales), distribution des pétroles Sonic et détient également 5 dépanneurs, stations-service. Employant plus de 70 personnes, la coopérative compte plus de 300 membres sociétaires et 3 800 membres auxiliaires répartis dans plusieurs municipalités telles qu’Asbestos, Chesterville, Kingsey Falls, Wotton et Tingwick. Son chiffre d’affaires atteint plus de 30 millions de dollars.

Né de la fusion entre La Coop des Appalaches et La Coop des Bois-Francs, le 1er novembre 2015, VIVACO groupe coopératif œuvre dans six grands secteurs d’activité : quincaillerie et matériaux, énergies, épicerie, machinerie, productions animales et végétales, et finalement, meunerie et service des grains. Elle possède également plusieurs filiales et cie entreprise. Suite aux deux dernières annonces de fusions, VIVACO groupe coopératif atteint maintenant un chiffre d’affaires de 340 millions de dollars et emploi plus de 750 personnes. La coopérative compte également plus de 20 000 membres auxiliaires et plus de 2 200 membres sociétaires.

Cette recommandation de fusion est en continuité avec le projet Vision 2020 du réseau La Coop, dont VIVACO groupe coopératif est le projet pilote. Ce nouveau modèle d’affaires prévoit la création de grandes coopératives régionales et la création d’un partenariat avec La Coop fédérée afin d’opérer sans intermédiaire (modèle one-step), ce qui représente des économies d’échelle significatives pour les coopératives et leurs membres.

C’est lors d’une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 24 octobre prochain que le projet de fusion sera présenté en détail aux membres de La Coop Pré-Vert en vue d’obtenir leur appui et leur adhésion. Les membres et les employés des coopératives seront les premiers informés des détails du projet.