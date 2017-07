La stratégie numérique s’installe en région des Sources

MRC des Sources (SM) - Trois entreprises de la MRC, dont les projets représentent des investissements totaux de près de 624 000 $, ont reçu des aides financières totalisant plus de 252 000 $ provenant du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources.

Fondée en 2016 et établie à Saint-Adrien, l’entreprise EyeNation en direct est active dans le secteur des technologies de l’information. Son projet vise le développement d’une application mobile, qui mettra à la disposition des citoyens un ensemble de services garantissant l’authentification d’un enregistrement vidéo pour sa distribution aux médias et aux secours publics. «Actuellement, nous sommes huit programmeurs qui travaillons à partir de l’Espagne, la France et le Canada. Cela fait 7 ans que je peaufine ce projet, officialisé il y a deux ans», a précisé Gino Desautels, fondateur et directeur général de l’entreprise. EyeNation en direct a reçu une aide de 449 184 $.

L’entreprise Productions du Treizième, située à Saint-Camille se spécialise dans la production télévisuelle destinée à une diffusion auprès d’un large public. Elle conçoit et développe des contenus originaux pour diverses plateformes de diffusion. Son projet vise l’acquisition d’équipements spécialisés, lesquels lui permettront de produire de nouveaux concepts. L’entreprise bénéficie d’une aide financière de 76 733 $.

Fondée en 2016 et basée à Danville, Studiomire est une entreprise spécialisée dans la conception et le développement d’applications destinées à la surveillance de quartier et à la sécurité. «Nous sommes trois policiers à l’origine de ce projet. Cette application permettra de signaler un crime ou un événement particulier sur notre réseau social de proximité ou de formuler une plainte directement en ligne auprès des policiers», a précisé Benoit Nadeau, président de l’entreprise qui bénéficie d’une aide financière de 97 900 $.

«Les entreprises telles que EyeNation en direct, Productions du Treizième et Studiomire sont autant d’exemples concrets qu’il est possible d’œuvrer dans le secteur des technologies de l’information en région. Il y a quelques années, la MRC des Sources a été la première à se doter d’un plan numérique territorial et depuis, travaille à en faire un créneau spécifique de sa diversification économique.