Le Tim Hortons d’Asbestos ouvrira en octobre

Asbestos (SM) - Après plusieurs années d’attente, la première pelletée de terre officialisant le chantier du nouveau Tim Hortons a eu lieu le 29 juin dernier.

Débutée depuis quelques semaines déjà, la construction du futur site ouvert 24 h du Tim Hortons et de la station-service Pétro Canada, qui abritera un dépanneur et un lave-auto, va bon train. Selon l’entrepreneur responsable des travaux Construction Bertrand Dionne Inc., le tout devrait être terminé pour l’ouverture prévue le 25 octobre prochain.

Bruno St-Onge, promoteur du projet et propriétaire des succursales de Warwick et Victoriaville était fier de concrétiser la venue de la bannière à Asbestos. «La localisation est parfaite, nous nous sommes souciés de l’architecture des bâtiments et de l’aménagement des lieux pour faire une belle entrée de ville. C’est pour moi un investissement d’environ 3 M$ pour toutes les installations et 45 employés seront embauchés pour travailler au restaurant et au dépanneur», a-t-il précisé.

Le maire suppléant Jean Roy a pour sa part mentionné que «cette ouverture témoigne de l’effervescence économique et entrepreneuriale que connaît Asbestos aujourd’hui.» Il est à noter que la municipalité investit 190 000 $ pour effectuer les travaux d’élargissement à l’entrée du Boulevard St-Luc, soit l’ajout d’une troisième voie afin d’assurer la fluidité de la circulation.

Finalement, les personnes intéressées à travailler dans l’équipe d’Asbestos sont invitées à envoyer leurs curriculums vitae à l’adresse suivante: timhortonswarwick@outlook.com.