Cinq entreprises peuvent poursuivre leurs investissements dans la région

MRC des Sources (SM) - Cinq entreprises reçoivent une aide financière de près de 405 000 $ par l’entremise du Fonds de diversification économique de la MRC des Sources (FDEMRCS).

«Ce sont des entreprises déjà existantes à qui cette aide va permettre d’acquérir des équipements qui amélioreront la productivité et de percer des marchés spécialisés», a précisé Karine Vallières, députée de Richmond, lors de l’annonce faite le 22 juin dernier.

«La roue a commencé à tourner. Le sentiment de fierté est en train de s’installer et comme je le dis souvent, je ne peux pas être le seul ambassadeur de la région, c’est un travail d’équipe», a pour sa part ajouté Hugues Grimard, maire d’Asbestos.

Les projets de ces cinq entreprises représentent des investissements totaux de 933 390 $.

L’entreprise ABS Remorques, spécialisée dans la fabrication de semi-remorques à convoyeur, a pu faire l’acquisition d’équipements spécialisés grâce au soutien financier gouvernemental, une somme de 196 500 $. Ce projet totalise 393 000 $.

L’entreprise Enseignes A. Gagnon a reçu une aide de 10 875 $, lui permettant de réaliser son projet d’acquisition d’un graveur au laser, au coût de 43 500 $.

Helfy Canada est spécialisé dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, et plus particulièrement l’hygiène industrielle et la gestion des polluants. L’aide financière de 20 677 $ permet la réalisation de son projet d’acquisition d’équipements de mesure. Le coût total avoisine les 69 390 $.

Les Ateliers Beauchemin fabriquent, en sous-traitance, des produits métalliques industriels en feuilles et mécano soudés, tout en étant spécialisés dans la ventilation. Dans le cadre de deux projets, évalués à 280 000 $ et dont l’aide financière est de 140 000 $, elle a pu acquérir une presse-plieuse de 250 tonnes ainsi qu’une cintreuse à profiler.

Finalement, le regroupement d’entreprises Mécanique industrielles A.L. Tech offre des produits et des services de maintenance industrielle aux grandes entreprises des secteurs des mines, des fonderies, des carrières et du papier. Son projet d’acquisition d’équipements spécialisés, dont les coûts s’élèvent à 147 500 $ et l’aide financière à 36 875 $, lui permettra de se distinguer sur le marché des soupapes de sécurité sous pression.