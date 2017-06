Asphaltage et prolongement de la rue Maurice-Bachand

Windsor (RC) – Une deuxième étape d’asphaltage de la rue Maurice-Bachand bordant le Parc de la 55 a été complétée au cours du mois de juin. Ces deux portions englobent les phases 2 et 3 qui prolongent les terrains réservés aux places commerciales et industrielles incluant initialement la première phase ainsi que la portion réservée au nouveau poste de police de la Sureté du Québec.

Dans la foulée des étapes inscrites au projet, la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau, s’était adressée brièvement au ministre Laurent Lessard le 5 mai dernier afin de s’assurer sans tarder de la sécurité à l’intersection de la route 249 et Maurice-Bachand, ce qui nécessitera bientôt l’installation de feux de circulation, l’aménagement de voies de virage et l’ajout de lampadaires pour les rues Maurice-Bachand et Bourbeau.

À ses étapes s’ajoutent également les travaux pour l’accès au réseau d’aqueduc et d’égout, incluant l’installation de bornes-fontaines, ainsi que l’aménagement partiel des portions de terrains réservés au projet du Parc de la 55.