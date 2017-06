Premier anniversaire du Familiprix de Windsor

Windsor (RC) – La pharmacienne et propriétaire du Familiprix de Windsor, Marilyne Isabelle, a souligné au début du mois de juin le 1er anniversaire de son nouvel emplacement. Accompagnés de sa famille et d’amis, plus de 85 personnes, dont plusieurs clientes et clients, étaient sur place afin d’apprécier une première année qui a apporté un lieu de qualité, à la fois pour les services aux clients et l’environnement extérieur qui profite à l’église et au parc du Centenaire. L’évènement a été animé par Anouk Meunier de TVA qui a assuré l’aspect festif. Prix de présence, coquetels et ambiance étaient au rendez-vous.

Confiée à l’architecte Luc Demers de Arth Tech Design de Sherbrooke et à Construction Alain Morin de Windsor, le projet supporté par la Caisse Desjardins du Val-Saint-François a débuté à partir de l’été 2015 pour un investissement de 2 millions de dollars. La réalisation a été inaugurée le 23 juin 2016.