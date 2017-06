Visite de 4 projets domiciliaires «verts» à Saint-Camille

Saint-Camille (SM) - La coopérative Destination Saint-Camille vient à peine d’être lancée et déjà un premier événement d’envergure se tiendra dans la municipalité.

Le colloque Démographie, immobilier et renouveaux villageois, organisé par la coopérative en collaboration avec la Corporation de développement socioéconomique de Saint-Camille, se tiendra le 8 juin prochain. Sur place des représentants municipaux, des agents de développement et le grand public aborderont les enjeux de revitalisation villageoise grâce à l’immobilier, d’accession à la propriété et de financement, en plus d’explorer différents exemples innovants à succès, comme les quartiers de mini-maison et les coopératives de propriétaires.

«Cette journée portera sur les projets domiciliaires innovants en régions (voir ci-dessous), une question qui s’inscrit au cœur des grandes réflexions structurantes amorcées par les municipalités et municipalités régionales de partout au Québec», ajoute Julien Benoit, directeur de Destination Saint-Camille.

Le lendemain 9 juin, le grand public sera invité à visiter et à rencontrer les promoteurs et résidents de quatre projets domiciliaires innovants en région, soit le projet Espace nature Petit Ham à Saint-Adrien; le projet des Fermettes du rang 13 à Saint-Camille; le projet Aux Sources à Ham-Sud, qui jouxte le projet du rang 13 et le projet de quartier solaire à Weedon.

