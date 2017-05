Connaître l’histoire pour comprendre le dynamisme de la MRC

MRC des Sources (SM) - Lors du plus récent séjour exploratoire de Place aux jeunes du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Francs, les participants ont pu découvrir la MRC des Sources et l’apprécier à sa juste valeur.

Le groupe a pu prendre part à une visite guidée de la Mine Jeffrey et ainsi se plonger dans l’histoire minière d’Asbestos par le biais d’anecdotes savoureuses relatées durant la descente en autobus du puits minier. Un tour du parc industriel en plein développement a témoigné du dynamisme de la région. Cette visite a également permis aux participants de découvrir les perspectives d’emplois dans la région.

Et la vie sociale et culturelle a elle aussi pris sa place lors de ce séjour. Le groupe a pu assister à un spectacle d’Élage Diouf à la Meunerie de Saint-Adrien. Ce fut l’occasion idéale pour eux de constater la participation de la communauté aux événements locaux. En effet, jeunes et moins jeunes étaient rassemblés à la Meunerie pour danser toute la soirée sur des rythmes africains et les participants du séjour ont eux aussi emboîté le pas.

Les participants ont tous beaucoup apprécié leur séjour dans la MRC des Sources. Notamment, «Un couple de Montréal, qui projetait une installation en région d’ici quatre ans, est totalement tombé sous le charme de la région et de ses habitants et souhaite entamer les démarches beaucoup plus rapidement que prévu. Les jeunes diplômés ont particulièrement apprécié la coopération entre les gens de la MRC, de même que la facilité à réseauter, due à la proximité des gens», a ajouté Marie-Pier Therrien, Agente de migration Place aux jeunes des Sources.

Rappelons que le séjour exploratoire printanier constituait l’un des trois séjours de groupe offert cette année aux jeunes diplômés âgés entre 18 et 35 ans désirant s’établir dans la région, ou s’étant établi récemment. Le prochain séjour, avec la thématique de l’entrepreneuriat, se déroulera en novembre et aura pour but de promouvoir l’appel à l’entrepreneuriat dans la MRC des Sources.