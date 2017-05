Démarrage de l’entreprise Samec à Richmond

Richmond – L’entreprise Samec nouvellement démarrée à Richmond par Samuel Comeau offre un service d’affichage d’information électronique. Le produit consiste en une interface de communication et d’affichage permettant aux dirigeants d’entreprises de recevoir et de consulter les informations captées directement dans leur usine en temps réel, et ce, à distance.

La MRC du Val-Saint-François a contribué à la création de cette nouvelle entreprise. Le projet a bénéficié des services professionnels de conseils et d’accompagnement du Service de développement régional et local (SDRL) de la MRC et d’une aide financière de 8 000 $ en provenance du Fonds jeunes promoteurs. Le projet créera deux emplois à temps plein d’ici dix-huit mois.