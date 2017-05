La Coop Pré-Vert a un nouveau dépanneur à Danville

Danville (SM) - Propriétaire du Dépanneur GS Paquin depuis le 1er avril dernier, la Coop Pré-Vert a officiellement inauguré ce commerce dans la municipalité de Danville.

Alors que M. Paquin souhaitait prendre une retraite bien méritée, la coopérative désirait quant à elle offrir un point de service supplémentaire à ses membres. Ce tout nouveau dépanneur est le 4e sur son territoire, mais de la toute première succursale de La Coop Pré-Vert dans la municipalité. «Il n’est pas obligatoire d’être membre pour se procurer les produits et de l’essence. Toutefois, les membres auxiliaires et sociétaires bénéficient de rabais exclusifs sur leurs achats, notamment d’un 10% de rabais lors du lundi des membres et d’une réduction de 3¢ le litre sur l’essence les jeudis. Ils peuvent également participer aux concours mensuels afin de remporter de nombreux prix et ils ont la possibilité de recevoir une ristourne annuelle selon leurs achats», a précisé Olivier Gagnon, Directeur général La Coop Pré-Vert.

Rappelons que la coopérative agricole, bien implantée dans la région depuis près de 30 ans, possède 5 succursales BMR, 4 stations-service et maintenant tout autant de dépanneurs répartis sur son territoire.