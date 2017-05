Résultats financiers 2016 de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François

Windsor – Au terme de son exercice financier de 2016, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François affiche des excédents d’exploitation de près de 5,7 M $, en hausse de 3,4 % par rapport à ceux de l’exercice de 2015. L’actif a augmenté de 3,1 % pour s’établir à 743 M $, comparativement à 721 M $ au 31 décembre 2015.

Cette performance permet à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement en retournant 1,5 M $ à ses membres et à la collectivité, soit 1,225 M $ versé en ristournes individuelles et 275 K $ versés au Fonds d’aide au développement du milieu pour continuer de soutenir la vitalité socioéconomique de sa communauté.

La Caisse a su se démarquer dans un environnement de plus en plus compétitif. Elle a été en mesure de répondre aux besoins évolutifs de ses membres, particuliers comme entreprises, tout en jouant pleinement son rôle de leader socioéconomique.

« Grâce à la constitution d’un Fonds de développement de 100 M $, annoncé par le président du Mouvement Desjardins, les caisses de notre région disposent désormais d’un levier additionnel pour faire émerger des projets novateurs ayant des retombées d’affaires positives pour nos collectivités. C’est une autre façon pour nous de contribuer à enrichir la vie des personnes et des communautés », considère Manon Morin, présidente du conseil d’administration.

La Caisse, en partenariat avec les autres caisses de la région, du centre Desjardins Entreprises de l’Estrie et de 14 autres organismes, ce sont 500 K $ qui seront investis pour déployer un programme appelé Créavenir. Ce programme visera à appuyer le démarrage ou la consolidation de 55 nouvelles entreprises dans la région de l’Estrie et ainsi générer une centaine d’emplois.

À propos de la Caisse du Val-Saint-François

Avec un actif global de 743 M $ la Caisse Desjardins du Val-Saint-François contribue au mieux-être économique et social de quelque 21 700 membres et de la collectivité où elle est présente. Elle offre toute la gamme de produits et services financiers du Mouvement Desjardins, dont elle fait partie intégrante. Premier groupe financier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est reconnu parmi les institutions financières les plus solides au monde.