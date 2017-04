Reportage d’un magazine sur les Gars de saucisse

Richmond (RC) – Destiné aux gens de l’industrie et de l’emballage au Québec, le magazine Emballages Les Nouvelles a consacré dans son édition du printemps 2017 un reportage de l’entreprise Les Gars de saucisse.

« Alors même que la concentration industrielle est un phénomène qui poursuit inexorablement sa marche en avant un peu partout dans le monde, on est toujours étonné de constater qu’il y a de nouveaux joueurs qui font leur apparition, ici comme ailleurs. Très souvent, il s’agit d’une toute petite exploitation qui monte rapidement en puissance et connaît soudainement une croissance qui la fait sortir de l’anonymat. Sans pour autant devenir un grand nom, elle devient une référence et un acteur industriel qui, dans leur secteur d’activités, ont su habilement gérer cette croissance en posant des gestes qui leur permettront de répondre à une demande de plus en plus importante », dresse au départ la rédaction du périodique sous la direction de Pierre Deschamps.

Le propriétaire des Gars de saucisse, Bryce Patriquin, a tout d’abord présenté son environnement de 2 500 pieds carrés qui regroupe l’espace pour la clientèle et celui de la petite usine où travaillent une trentaine d’employés. « Nous traitons principalement du porc (à 60 %) et du poulet (à 20 %), ce qui représente 80 % de notre production, les 20 % restant étant composé de bœuf, de veau, d’agneau, de dinde, de venaison et de canard. Nous utilisons également du saumon, mais dans un autre établissement où nous supervisons toute la production. Sur une base régulière, nous avons deux équipes à l’œuvre, alors qu’en été nous en ajoutons une troisième », a précisé M. Patriquin, qui a travaillé dans le domaine de la charcuterie et la boucherie durant une vingtaine d’années, jusqu’au moment où il a pu réaliser à Richmond son rêve d’œuvrer à son compte.

« Nous distribuons nos produits dans plus de 1 000 épiceries, restaurants et institutions. Les consommateurs que nous ciblons font partie de tous les groupes d’âge et toutes les catégories sociales », avec pour seul dénominateur commun la recherche « d’un produit de qualité pour leur barbecue ou pour les repas à l’intérieur» qui, en outre, contiennent de faibles quantités de sodium et sont tous sans nitrites et « tous sans gluten », mentionne Bryce Patriquin. Nous créons des saucisses vraiment différentes, des saucisses qui se démarquent et dont se souviennent les gens qui les ont goutées.»

Emballages et systèmes automatisés

Au portrait des efforts qui ont conduit le Richmondais au succès actuel, Emballages Les Nouvelles retient également l’acquis des équipements modernes dont dispose l’entreprise. Lors de la rédaction de ce reportage, Les Gars de saucisses comptait 80 unités de gestion des stocks , soit environ 65 sortes de saucisses et les sauces qui les accompagnent.

Afin d’assurer la production et la qualité des produits, l’entreprise est dotée d’une chambre à vide de marque Sipromac, du système d’inspection à rayons-x de marque Sesotec équipé d’un dispositif pneumatique fourni par Festos, ainso qu’un poussoir à saucisse Vemag Lucky Linker fourni par Reiser.

Emballages Les Nouvelles est affilié à Canadian Packaging. Cette revue, publiée par Annex Publishing and Printing, est située à North York en Ontario. Le magazine est destiné au gens de l’industrie et de l’emballage du Québec.