La relève agricole en visite dans la MRC des Sources

MRC des Sources (SM) - Le 8 avril dernier, une quarantaine de membres du Syndicat de la relève agricole de l’Estrie (SYRAE) étaient réunis à la Microbrasserie Moulin 7 à Asbestos pour ensuite visiter les installations des serres La Frissonnante à Danville.

Regroupant des jeunes de 16 à 39 ans de la région ayant comme intérêt commun l’agriculture le Syndicat de la relève agricole de l’Estrie leur donne une voix régionale pour défendre l’intérêt général de la profession.

Précisons que l’événement se déroulait dans le cadre de la Journée Relève, un événement provincial en partenariat avec Desjardins Entreprises, où les treize associations régionales de la Fédération de la relève agricole (FRAQ) organisent chacun une activité à caractère social.

«Il faut dire que de visiter le serres La Frissonnante, un des seuls endroits en Amérique du Nord où il se cultive des fraises en serre à l’année, c’est un privilège pour nos membres. On aime bien rassembler les jeunes passionnés d’agriculture autour d’une même activité et de jumeler ça à quelque chose d’instructif. Je crois que l’entreprise de Joël Lalancette et de Simon Plante avait beaucoup à nous apprendre », a conclu le président du SYRAE, Maxime Lafond.