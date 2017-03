Nicolas Couture le plus jeune président de l’AQMAT

Richmond - C’est le samedi 18 février dernier qu’a eu lieu le 5e Gala reconnaissance de l’AQMAT.

L’Association Québécoise de la Quincaillerie et des Matériaux de construction regroupe plus de 1000 entreprises membres dans le Québec. Nicolas Couture, directeur général de Couture Timber Mart, en est le président du conseil d’administration.

Commençant par siéger sur le conseil en mars 2014 à seulement 26 ans, c’est en 2015 qu’il obtiendra le poste de président du conseil administratif. Lorsque Martin Lacasse président à l’époque, quitta le poste suite à la vente de ses commerces Rona, Nicolas évoque sont intérêt pour la présidence et devient le plus jeune président de l’AQMAT depuis sont existence, soit depuis 75 ans. Son intérêt premier: avoir une incidence positive sur la relève dans la vente au détail de la quincailleries et des matériaux de construction au Canada.

Les réunions du CA ont pour but premier d’assurer la bonne gouvernance de l’association qui, pilotée par Richard Darveau, travaille à défendre sa communauté d’affaires, soutenir ses membres et accompagner les dirigeants d’entreprises dans leurs initiatives locales, régionales et nationales.

Siégeant entre autres au Conseil du Commerce de Matériaux de Construction du Canada(CCMCC), MM Couture et Darveau travaillent actuellement à obtenir des mesures incitatives auprès d’Ottawa afin d’aider les ménages canadiens dans leurs investissements de rénovation. Pour l’avenir, souhaitons qu’ils obtiendront les changements nécessaires de la part de nos instances gouvernementales afin d’en faire bénéficier les entreprises et les ménages canadiens et québécois.