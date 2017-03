Nouvelle aventure pour le Centre agricole de Wotton

Wotton- Afin de répondre aux exigences sans cesse croissantes d’efficacité et de qualité de sa clientèle, le Centre Agricole est dorénavant dépositaire des produits Mahindra.

Le Centre Agricole est un regroupement de huit concessionnaires spécialisés en vente et entretien de machinerie agricole CASE IH. Il était donc tout naturel que les produits de renom Mahindra y soient disponibles. Cette entreprise, établie en Amérique du Nord depuis le début des années 90, est actuellement un leader mondial dans la vente de tracteurs compacts. Ceux-ci sont désormais disponibles à Wotton.

Rappelons que le Centre agricole a vu le jour en 1969, alors que Jean-Paul Rheault met sur pied le Centre Agricole Nicolet-Yamaska. En 1984, ses deux Jean-Guy et Michel prennent le relais. Après plusieurs investissements, agrandissements et embauches de personnel, ils procèdent à d’autres transactions qui leur permettent de diriger aujourd’hui huit concessions, situées à Nicolet, Saint-Maurice, Saint-Bruno, Coaticook, Berthierville, Rimouski, Wotton et Neuville.

Mentionnons pour terminer que le Centre agricole de Wotton tiendra des portes ouvertes le 31 mars prochain.