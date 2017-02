Visite des installations du transporteur Autobus B. Dion

Windsor (RC) – C’est à l’occasion d’un 5 à 7 organisé par la Chambre de commerce régionale de Windsor, le 8 février dernier, que les membres et invités ont pu à la fois découvrir et apprécier l’évolution du transporteur scolaire, installé depuis 2014 au parc industriel.

Le président d’Autobus B. Dion, Pierre Tourville, a rappelé la valeur des « 4 P » qui sont la base de l’entreprise : prudence, patience, politesse et ponctualité. Au fil des dernières années, Tourbus transport scolaire, Autobus Dubé, Transport Paul Dubois et Autobus Vausco se sont greffés à Autobus B. Dion pour un territoire qui regroupe les MRC de Memphrémagog, Des Sources et du Val-Saint-François.

M. Tourville retient particulièrement l’addition d’un nouveau bâtiment de 11 000 pieds carrés et d’un terrain pouvant contenir plus de 60 véhicules jaunes. « Depuis quelques années, nous étions à la recherche d’un plus grand terrain et d’un bâtiment plus fonctionnel. L’entente avec le CPIW et celle avec la Ville de Windsor pour le prolongement de la rue et la mise en place des aqueducs et égouts ont permis de concrétiser le projet », constatait le président lors de l’inauguration de 2014.

1945 à aujourd’hui

L’historique inscrit au site web du transporteur marque un total de sept décennies : fondée en 1945 par Bruno Dion, la compagnie Autobus B. Dion a vu le jour en tant qu’entreprise familiale et l’est demeurée jusqu’à ce jour. M. Dion était un visionnaire dans son domaine. Suite à son décès en 1966, son épouse a poursuivi avec brio la mission; comme femme d’affaires accomplie, elle a su faire sa place dans un environnement commercial majoritairement masculin. En 1989, leur fille Jocelyne Dion Tourville prend la relève de l’entreprise que ses parents avaient si bien commencée. Aujourd’hui dirigée par son fils, Pierre Tourville, l’entreprise recherche sans cesse à améliorer son service. La sécurité, la stabilité et le service de qualité demeurent à la base de notre devise corporative.