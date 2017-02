Solutech a quitté Asbestos pour s’installer à Richmond

MRC des Sources – Depuis le mois de janvier dernier, Systèmes d’emballages Solutech, une entreprise qui a vu le jour à Asbestos est installée dans ses nouveaux locaux à Richmond.

L’entreprise Solutech conçoit et produit des systèmes d’emballage, de manutention et de palettisation standards ou sur mesure qui se vendent principalement en Amérique du Nord. C’est afin de répondre à une plus grande demande de ces équipements qu’elle s’est vue dans l’obligation de doubler son espace sur le plancher.

Après avoir fait des recherches afin de trouver un bâtiment adéquat à Asbestos, une opportunité s’est présentée dans le parc industriel de Richmond pour Stéphane Côté et son équipe.

«Le bâtiment est idéal. À Asbestos, après avoir fait le tour, il aurait fallu que je construise pour avoir ce dont l’entreprise a besoin, et nous ne pouvions nous le permettre. Nous avons déménagé durant le temps des fêtes et sommes opérationnels depuis janvier», a précisé M. Côté, mentionnant qu’il loue actuellement le bâtiment en ayant une option d’achat. Dix-sept employés ont suivi l’entreprise à Richmond et le dirigeant ajoute être actuellement en mode recrutement d’électromécaniciens.

«Nous sommes en pleine expansion et nous avons plusieurs beaux projets à concrétiser. D’ici l’année prochaine, nous pensons bien ajouter 5 à 6 employés de plus à l’équipe existante», a t-il poursuivi.

Pour le maire d’Asbestos, Hugues Grimard, ce déménagement est certes décevant, mais il comprend la situation. Il a de plus ajoutée que

«Rien ne correspondait à ses attentes. Plus nous allons avoir d’entreprises dans le parc industriel, plus les chances de fermetures ou de déménagements seront présentes. Par contre, pour moi, il faut avoir plus d’arrivées que de départs, et présentement, c’est ce qui se passe dans le parc industriel d’Asbestos», a -t-conclu.

Et même si l’entreprise Solutech se situe dans le parc industriel de Richmond, elle poursuit son partenariat avec des entreprises d’Asbestos.