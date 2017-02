Participation minoritaire de Manac dans ABS

Asbestos - Le fabricant de semi-remorques à convoyeur spécialisés pour le transport d’agrégats ABS Remorques inc. (ABS) a annoncé une prise de participation minoritaire de Manac, fabriquant elle aussi des semi-remorques, dans l’entreprise.

«C’est avec une grande fierté que nous annonçons ce nouveau partenariat, lequel nous permettra d’accroître notre présence sur les marchés canadiens et américains. Située dans la ville d’Asbestos, ABS fête ses 30 ans en s’inscrivant dans une démarche de croissance et de pérennité, tel qu’en témoigne cette association avec Manac», a mentionné François Gouin, président et actionnaire majoritaire d’ABS.

Concrètement, ce partenariat permettra à ABS d’avoir une plus grande force de vente. En effet, Manac étant un des plus importants manufacturiers canadiens de semi-remorques, celles produites par ABS compléteront leur offre et pourront ainsi se retrouver sur le marché des États-Unis. Et c’est sans oublier le pouvoir d’achat que développeront les deux entreprises chez leurs fournisseurs et le partage de leurs pratiques d’affaires.

«La semi-remorque à convoyeur d’ABS est absolument complémentaire à notre gamme de produits. L’association de nos deux compagnies aidera François et l’équipe d’ABS à soutenir la croissance. De plus, le partage de meilleures pratiques et l’accès à notre réseau de vente et de service seront bénéfiques pour nos deux entreprises. ABS et Manac partagent des valeurs importantes, dont l’engagement envers leurs communautés respectives», a pour sa part ajouté Charles Dutil, président de Manac.

Et M. Gouin se fait rassurant, «Je suis natif d’Asbestos que mon but est de faire croître mon entreprise à Asbestos. Sur ce point nous sommes en parfait accord et l’investissement ne vise pas à délocaliser l’entreprise, mais plutôt à s’aider mutuellement en partageant nos savoirs et nos produits». Et M. Dutil comprend, étant lui-même un développeur économique important pour la région de la Beauce.

Rappelons que Manac a des usines situées à Saint-Georges au Québec, à Penticton en Colombie-Britannique de même qu’à Oran au Missouri (États-Unis)