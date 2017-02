Michel Hamel met un terme de onze années à Windsor

Windsor (RC) – C’est en date du 14 janvier que Michel Hamel, propriétaire de la franchise du Provigo à Windsor, a mis un terme à onze années qui se sont succédées rapidement. Jusque-là présente dans la région de Québec, c’est Josée Bernier qui prend maintenant le relais depuis le 15 janvier.

Accompagnée de son épouse Lyne Leblanc qui a évolué également dans le domaine de l’épicerie, la première année de Michel Hamel à titre de gérant à Windsor a consisté en 2005 à assurer les travaux d’agrandissement et d’aménagement pour Provigo. Auparavant, l’entreprise familiale regroupant Charles Marceau et son fils Pierre avaient assumé les transformations nécessaires au fil des ans, à l’enseigne de Provigo, jusqu’à leur décision de mettre un terme à leurs activités.

Suite à cette année de transition, M. Hamel a assuré l’affiliation de l’enseigne Provigo (Les Compagnies Loblaw limitée) à titre de Marché d’alimentation Michel Hamel. Ainsi, dix années se sont écoulées exactement du 14 janvier 2006 au 14 janvier 2016. «Les gens m’ont bien accueilli et j’ai partagé de bons moments avec la clientèle. Durant trois années, j’ai pu aussi apprécier le dynamisme des membres de la Chambre de commerce régionale de Windsor et participé à l’organisation du tournoi de golf annuel. »

Durant ces dix années, Michel Hamel et son équipe a pu également compter sur l’apport de la Fondation pour les enfants Le Choix du Président pour des dons d’environ 30 000 $. À ce montant s’ajoutent 20000 $ de commandites et la présence de plusieurs organismes à but non lucratif, dont celle d’Action-Partage bénéficiant des chèques de l’épicier. À ces bons moments s’ajoutent des étapes à retenir, comme celle de l’effondrement d’une partie de la toiture et, plus récemment, l’implantation d’un nouveau système de commandes informatisées. Quant aux gérants de départements et employés, tous sont prêts à poursuivre leur travail avec Mme Bernier.

Tout comme son épouse à quelques années près, Michel Hamel a débuté à l’âge de 16 ans dans le domaine de l’épicerie. Avec trois autres affiliations avec la bannière Provigo (Asbestos, Drummondville et Princeville) et la possibilité d’une jeune retraite à 46 ans, M. Hamel se donne six mois pour choisir ses horizons. Bonne affaire puisque les horizons sont en spécial cette semaine, deux pour un… chez Provigo !