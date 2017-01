Deux contrats majeurs pour Innotex Richmond

Richmond (RC) – Prouvant encore une fois que les PME québécoises peuvent se mesurer aux géants américains et l’emporter, la direction d’Innotex inc. annonçait le 17 janvier la signature de contrats majeurs à l’échelle internationale. Se spécialisant dans la confection d’habits de protection pour pompier, cette entreprise de Richmond vient de se faire confirmer deux commandes provenant du Koweït (600 habits) et du Panama (1000 habits) totalisant 3 millions de dollars.

Depuis le lancement de son nouvel habit de pompier en avril 2016, le Innotex EnergyTM, Innotex révolutionne ce segment en proposant un produit qui répond aux besoins intrinsèques du pompier, soit de maximiser la protection tout en assurant un confort inégalé. « Mariant le design et la haute technologie, nous avons démontré que nous sommes un joueur mondial important. Dans ce marché hautement traditionnel, notre audace est récompensée, car à l’heure actuelle, le carnet de commandes est déjà rempli et ce n’est qu’un début. On prévoit une croissance de plus de 25% pour la prochaine année », prévoit le directeur général Claude Bardeau.

Malgré de très bonnes nouvelles, un défi de taille s’impose, soit la forte pénurie de main-d’œuvre dans le domaine de la couture. Ainsi, l’entreprise de Richmond est activement à la recherche de couturiers et couturières. Elle a même mis en place une école pour former la relève. « Nous sommes en pleine croissance et pour répondre à la demande grandissante, nous avons besoin d’une dizaine de couturiers et couturières pour des postes permanents et à temps plein, et ce, dans l’immédiat à notre usine de Richmond.

À propos d’Innotex

Depuis 1989, cette usine se consacre à la fabrication de vêtements spécialisés. En 1999, une nouvelle équipe reprend le flambeau et oriente son usine vers le développement, la fabrication et la distribution de vêtements de protection pour les pompiers. Misant, sur l’innovation depuis ses débuts, elle a développé selon les plus hauts standards différents modèles (Inno5000 / Inno 6000 Series™). L’entreprise se fait remarquer par sa très grande qualité de confection et se classe aisément au cinquième rang en Amérique du Nord comme fabricant de vêtements de pompier. En 2011, elle acquiert une usine de production à Ohatchee, en Alabama. En avril 2016, elle lance l’Innotex Energy lors du plus grand salon international de l’industrie situé à Indianapolis, récoltant des réactions unanimes. Richmond.