Innotex et Verbom au nombre de la 5e sélection

Val-Saint-François – Dans le cadre de la Stratégie perforME, les noms des 35 entreprises dont les initiatives ont été retenues lors de la cinquième sélection de projets qui a été dévoilé le 19 janvier par Lise Thériault, vice-première ministre et ministre responsable des PME, de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional. Ces 35 entreprises proviennent de neuf régions du Québec, dont celles l’usine Innotex inc. située à Richmond et Verbom à Valcourt toutes deux situées sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François.

Deux jours auparavant suite au dévoilement de Mme Thibault, le directeur de Innotex, Claude Babeau, annonçait le 17 janvier des contrats importants aux Koweït et Panama pour la confection de 1600 habits de protection pour pompiers totalisant 3 millions de dollars. Quant aux deux emplacements de Verbom situés aux parcs industriels de Valcourt (siège social) et Sherbrooke, l’entreprise offre des services de conception et de fabrication d’outillage pour les pièces structurales, les écrans thermiques et acoustiques ainsi que les pièces d’aspects. Elle possède également une expertise des matériaux exotiques, des aciers biphasés, inoxydables, prépeints et des alliages d’aluminium.

Réalisées dans neuf régions du Québec (Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie, Montréal), ces initiatives totalisent des investissements de plus de 100,4 millions de dollars qui permettront la création de près de 400 emplois. Les entreprises sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement personnalisé grâce à une équipe d’accélération de projets composée notamment de représentants d’Export Québec, d’Investissement Québec et d’Emploi Québec et pilotée par un conseiller en développement économique du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.