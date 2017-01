Récolte du syndicalisme agricole et forestier de l’Estrie

Estrie – Les jurys ont terminé récemment leurs délibérations en vue du 4e Gala Récolte du syndicalisme agricole et forestier organisé par la Fédération de l’UPA-Estrie.

Cette soirée rassembleuse, sous le thème Récolter le fruit de nos efforts collectifs, soulignera les réalisations de productrices et producteurs agricoles qui se sont démarqués au cours des trois dernières années, ainsi que les actions de partenaires du secteur agricole et forestier qui ont su mettre en place des conditions favorisant le dynamisme et la pérennité de l’agriculture en Estrie.

L’évènement se tiendra le samedi 21 janvier à l’Hôtel Chéribourg d’Orford. Vingt-six personnes, entreprises et organisations sont en lice dans l’une ou l’autre des sept catégories suivantes présentées par les partenaires. Ce nombre regroupe 10 sélectionnés des municipales régionales de comté des Sources et du Val-Saint-François.

Relève et établissement – SCF Estrie inc. : Ferme DesRoy (Sainte-Cécile de Whitton), la Ferme laitière de Weedon (Weedon), la JoualVert SENC (Cookshire-Eaton).

Agricultrices de carrière – Réseau Agriconseils Estrie : France Demers (Magog), Marie-Chantal Houde (Racine), Amélie Brien (Valcourt).

Foresterie – Société d’aménagement de l’Estrie : MRC Coaticook (Coaticook), Marc Bellavance (Lambton), Pierre Dubreuil (Ascot Corner).

Agroenvironnement – Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec : Ferme Pin-Blanc 2000 SENC (Saint-Georges-de-Windsor), Ferme Geryane SENC (Courcelles), Ferme Gérald et Lise Routhier SENC (Ogden), Ferme Referjean SENC (Cookshire-Eaton), Ferme Mylixy SENC, Racine.

Développement du milieu agricole – Fédération des Clubs de motoneigistes du Québec, volet Estrie : MRC du Val-Saint-François (Richmond), Banque de terres (Windsor), MRC des Sources (Asbestos), MRC Memprémagog (Magog), Municipalité de Lambton (Lambton).

Créateurs de saveurs, Ambassadeur épicier – Tourisme Cantons-de-l’Est : Comptoir gourmand du Centro (Sherbrooke), Le Général, Marché rue principale (Windsor), La Boîte verte Coopérative de Solidarité (Lac-Mégantic), Les gars de saucisse (Richmond).

Famille agricole – Purina : Ferme Arnold (Danville), Ferme Lac Trois Milles SENC (Sainte-Cécile-de-Whitton), Ferme Bellevue du lac (Lambton); Bouffard et cie (Ayer’s Cliff).

Ce sera l’occasion pour tous d’apprécier les réalisations et projets dans le cadre d’un souper concocté avec des produits régionaux. Les billets sont disponibles à la Fédération de l’UPA Estrie au coût de 55 $ par personne, 425 $ pour une table de 8 personnes et 525 $ pour une table de 10 personnes.