Ontario Drive and Gear fait l’acquisition de Groupe Trudo

Richmond (RC) – Afin d’étendre son expertise dans la fabrication d’engrenages, l’entreprise Ontario Drive and Gear (ODG) a annoncé en date du 13 décembre qu’elle avait fait l’acquisition du Groupe Trudo inc. à Richmond et de Engrenax Hydraulix inc. à Granby.

« Les deux usines actuellement en opération au Québec totalisent une superficie de 100,000 pieds carrés. Elles ont une longue feuille de route comme fabricants de pièces d’origine et de remplacement pour l’industrie agricole et le marché de la construction. Ces acquisitions viennent non seulement augmenter la capacité de ODG en matière de fabrication d’engrenages et d’arbres de transmission, mais apportent aussi une expertise additionnelle et complémentaire dans la fabrication d’engrenages spiraux coniques, de roulage de cannelures, de traitement thermique et de forge. Cette acquisition va faciliter la croissance dans la fabrication de boîte d’engrenage sur demande », précise l’entreprise dans son communiqué.

ODG planifie de mettre en place son système de gestion et d’opération manufacturières, ce qui permettra une intégration verticale complète du processus de fabrication d’une variété de produits d’engrenages spécialisés. La compagnie entend maintenir la pleine opération de ses deux usines du Québec, et aussi de préserver les relations d’affaires existantes entre les clients, les fournisseurs et les employés de Groupe Trudo et d’Engrenax Hydraulix.

Des racines étendues

Sur le site du gouvernement du Canada, le ministère de l’Innovation, de la Science et du Développement économique indique que l’Ontario Drive & Gear Limited est le fabricant de l’ARGO, un véhicule tout terrain amphibie et polyvalent. L’entreprise fabrique également des plates-formes pour divers véhicules robotiques, y compris des prototypes lunaires. Elle se consacre également à l’utilité personnelle et aux marchés industriels et commerciaux à l’échelle mondiale. Pour sa part, ODG Gear Division se spécialise à petite et moyenne échelle des engins et transmissions assurant une qualité de classe mondiale. Ses capacités vont de la conception personnalisée à la fabrication, l’assemblage et le test de ses produits. La liste des équipements représente la dernière technologie de fabrication d’engrenages CNC.

Le noyau de l’entreprise est basé à New Hamburg, Ontario. Les opérations ont débuté en 1962 et jusqu’à maintenant, l’expérience en exportation d’ODG regroupe plus d’une vingtaine de pays.