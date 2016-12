Non à l’amiante, mais oui à l’utilisation des résidus des mines de chrysotile

Asbestos - Le gouvernement du Canada vient d’annoncer que l'utilisation, l'importation et l'exportation de l'amiante seront interdites d'ici 2018. La Loi canadienne sur la protection de l'environnement sera donc modifiée, le Code du bâtiment adapté en conséquence, et de nouvelles règles fédérales concernant la santé et la sécurité en milieu de travail pour limiter les risques d'exposition seront instaurées.

La députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre (volet jeunesse), Karine Vallières, et le député de Lotbinière-Frontenac, Laurent Lessard, avaient fait part de leurs inquiétudes au gouvernement fédéral concernant sa position sur le chrysotile. Pour eux, inclure les résidus ou les possibilités de revalorisation des résidus dans un tel projet de loi serait agir en méconnaissance totale de la richesse économique et technologique que représentent les haldes de serpentine, soient les résidus des mines de chrysotile.

Après une conférence téléphonique avec les ministres Kirsty Duncan et Marie-Claude Bibeau, les élus ont pu pousser un soupir de soulagement. «La région a été entendue. Les résidus ne seront pas touchés par le projet de modification du règlement. Nous allons toutefois participer aux consultations publiques et de suivre le dossier de près», a précisé Karine Vallières.

«Nous allons participer activement dans le processus annoncé par le gouvernement afin de nous assurer que les modifications qui seront apportées aux lois et règlements soient conformes aux paroles rassurantes de la ministre concernant l’accès aux résidus miniers. Il en va de l’avenir de nos régions», ont pour leur part affirmé les députés de Mégantic—L’Érable, Luc Berthold et de Richmond—Arthabaska, Alain Rayes.

Du côté de la municipalité d’Asbestos, c’est aussi avec confiance que la nouvelle a été accueillie. «Nous comprenons l’importance de cette annonce pour protéger la santé publique de tous les citoyens, mais nous sommes aussi rassurés concernant les perspectives futures de développement économique sur notre territoire», a affirmé le maire d’Asbestos et préfet de la MRC des Sources Hugues Grimard.

Rappelons qu’à Asbestos, les entreprises Mag One et Alliance-Magnésium ont récemment annoncé le développement de projets visant à extraire le magnésium des résidus miniers, un projet innovant, durable et à valeur ajoutée. À terme, ce projet pilote de Mag One Operations pourrait générer une centaine d’emplois.

«Les investisseurs et les promoteurs peuvent maintenant être rassurés et continuer d’aller de l’avant dans la réalisation de leurs projets. Nous avons plusieurs belles opportunités de développement à Asbestos et nos équipes économiques sont heureuses de poursuivre leur travail afin de concrétiser leurs projets», a souligné Pierre Corbeil, président de la Corporation de développement socioéconomique d’Asbestos.