Projets pour quinze jeunes de la relève du Val St-François

Val-Saint-François (RC) – Du 17 au 19 novembre dernier, quinze jeunes provenant de tous les coins de la MRC du Val-Saint-François ont participé à la 6e édition du Camp jeunes leaders. Cette expérience de trois jours a pour but de développer le leadership chez les jeunes de 13 à 17 ans par des ateliers et activités portant sur l’organisation d’un projet, la communication, la planification, l’élaboration d’un budget et le travail d’équipe.

Les participants avaient comme objectif de développer des idées de projets qui répondent autant à leurs intérêts qu’aux besoins de leurs milieux. À la fin du camp, ils ont été présentés pour une première fois aux mentors invités. Il s’agit de Kevin Bombardier, attaché politique de la députée du comté de Richmond, Karine Vallières ; Pierre-Luc Gagnon, maire de Kingsbury ; Hélène Tousignant, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie de la région de Richmond et de Philippe Veilleux, agent de développement rural de la MRC du Val-Saint-François. Ceux-ci ont pu aider, conseiller et guider les jeunes dans la poursuite de leur projet. Par la suite, les jeunes leaders ont présenté leur projet devant parents et amis.

Trois projets inspirants

L’équipe composée d’Audrey Larivière, Lauriane Ferland, Anthony Fontaine, Félix Parent et Méganne Lacroix s’est penchée sur un projet nommé Ados en forme pour faire bouger les jeunes de 12 à 17 ans durant l’été. S’échelonnant sur deux jours, cet évènement serait axé sur le soccer, le volleyball, la course à relais et autres disciplines sportives propices à mettre en valeur les installations récréatives de Valcourt. Les fonds amassés iraient à la Maison des jeunes L’Initiative.

Une deuxième équipe, celle d’Angélique Hamon, Ulrich Desservettaz, Marie-Philippe Beauvais et Mégane Vermette souhaite organiser à Windsor une journée axée sur les sports et une saine alimentation durant laquelle le plaisir serait à l’honneur. Danse, monocycle, musculation et soccer seraient quelques-unes des activités offertes.

Enfin, Emma Michaud-Létourneau, Félix Lefebvre, Noam Bailey, Molly Dion, Amyel Martin et Laurie Morissette se sont unis pour bonifier les activités de la Nuit blanche à l’école secondaire du Tournesol à Windsor. Ils ont pensé ajouter des activités sportives pour contrer l’indifférence entre les niveaux d’aptitudes et favoriser le sentiment d’appartenance. Tous les profits seraient versés à la nouvelle friperie de l’école. De plus, un défilé de mode mettrait en valeur les vêtements offerts. Les participants seraient aussi appelés à porter des vêtements qu’ils donneraient à la friperie à la fin de la nuit.

Le Camp jeunes leaders est une initiative de la Table de concertation jeunesse de la MRC organisé par Place aux jeunes, Val en forme, la Maison des jeunes L’Initiative de Valcourt, le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond et la Commission des loisirs de Richmond. Cet évènement a pu compter sur la participation financière des organisateurs, de la MRC du Val-Saint-François, de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, de la députée Karine Vallières et des comités jeunesse de Richmond, Valcourt et Windsor.