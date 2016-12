Une clinique en pleine expansion à Danville

Danville - Une maison patrimoniale danvilloise abrite les services psychologiques Le Coup de pouce ainsi que ceux de la Clinique ostéopathique des Sources.

Il y a maintenant huit ans, Hildegund Janzing, psychologue, a eu l’idée de « retaper » une maison et d’y installer un bureau de consultation qui a pignon sur rue à Danville. En 2012, la Clinique ostéopathique des Sources s’est elle aussi installée dans cette propriété de la rue Water.

«Aujourd’hui en pleine expansion, ce sont maintenant quatre professionnels en psychologie et en ostéopathie qui offrent ces services : Stéphanie Tremblay et Pierre-Olivier Lacas pour les soins ostéopathiques et je me suis adjoint les services de Véronique Drouin, doctorante en psychologie, qui travaille avec moi depuis 2015. Ceci permet de répondre plus rapidement à la demande, sans liste d’attente, et d’élargir la gamme de services offerts», explique Mme Janzing.

Outre la psychothérapie pour enfants, adolescents et adultes, Le Coup de pouce propose maintenant des évaluations aux fins de dérogation scolaire, des évaluations pour TDAH et autres.

Il va sans dire que les locaux initiaux, situés au rez-de-chaussée de la propriété, étaient devenus trop exigus. Des travaux de rénovation ont donc été entrepris et ont permis d’étendre la clinique sur les deux étages. Des restaurations extérieures ont également visé la mise en valeur du bâtiment ancestral et de son environnement, participant ainsi à l’embellissement du village.

