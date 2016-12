Des jeunes développent leur fibre entrepreneuriale

MRC des Sources - Les 3-4-5 novembre dernier, le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond et Drummond-Bois-Francs a permis à 13 jeunes âgés de 12 à 17 ans de la MRC des Sources de vivre 24 heures des plus intensives dans le cadre du Startup des Sources.

C’est par le biais de différentes activités que les participants ont dû identifier les besoins de leur milieu et élaborer une idée de projet qui leur tient à cœur. «Ainsi, 4 idées de projets ont été présentées devant 6 mentors de la communauté entrepreneuriale de la région qui ont pu leur donner des conseils pour les amener à peaufiner leurs idées», ajoute Nathalie Bossé, agente de sensibilisation à l’entrepreneuriat jeunesse, Carrefour jeunesse-emploi du comté de Richmond.

Les projets développés sont les suivants : ateliers de cuisine pour les jeunes et offre de repas à la Maison des jeunes de Danville, marché de produits artisanaux pour venir en aide aux familles démunies, offre de cours de musique gratuits et sapin de Noël d’été et évènement festif pour offrir des cadeaux aux enfants dans le besoin.

Grâce à la collaboration du Secrétariat à la jeunesse, un montant de 3000 $ sera mis à la disposition des équipes qui souhaitent mener leur projet à terme au cours des mois à venir.

Sophie Marais

smarais@actualites-letincelle.com