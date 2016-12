Poursuite des travaux au Parc de la 55 de Windsor

Windsor (RC) – Durant les deux dernières semaines, des travaux d’asphaltage, d’aménagement et de déboisement du terrain de la première portion du Parc de la 55 devraient se poursuivre au cours des prochaines semaines. Quant à l’asphaltage, les travaux effectués durant la soirée du dimanche 30 octobre avaient pour but d’apposer la deuxième et dernière couche de bitume sur la rue Maurice-Bachand.

Quelques semaines auparavant, en date du 7 octobre, la mairesse de Windsor, Sylvie Bureau et Éric Laroche, vice-président du Groupe Laroche de l’Estrie, concluaient la vente des terrains de la phase 1 du Parc de la 55. Cette transaction est survenue après que les parties impliquées aient réalisé des études de marché qui se sont avérées positives.