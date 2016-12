Changement de propriétaire pour le journal L’Express des Sources

Asbestos – TC Média et le Journal L’Étincelle inc. en sont venus à une entente en vue du transfert de propriété du journal hebdomadaire L’Express des Sources, publié à Asbestos.

L’Étincelle, publié à Windsor, achète donc son voisin, publié à Asbestos. Il y aura création d’un emploi local grâce à l’ajout de personnel au niveau de la production graphique. Cet ajout améliorera les délais de diffusion de la nouvelle et des publicités locales.

Les deux publications fusionneront pour ainsi créer le journal Actualités-L’Étincelle. La synergie créée par les deux propriétés devrait, d’ici un court laps de temps, entraîner la venue de beaucoup d’améliorations au niveau de la nouvelle publication. La MRC des Sources et celle du Val-St-François ayant déjà plusieurs choses en commun, comme les mêmes comtés aux niveaux fédéral et provincial ainsi que la même Commission scolaire, plusieurs nouvelles pourront être plus élaborées.

En réalisant cette acquisition, Claude Frenette, propriétaire du journal L’Étincelle, souhaite assurer la continuité et la vitalité de l’information locale dans la région. M. Frenette tient d’ailleurs à remercier l’équipe de TC Média qui a œuvré de concert avec lui, partageant le même objectif commun de pérennité de la presse hebdomadaire au Québec.

Malgré ce qui se passe dans certains grands centres, en région la presse locale a un bel avenir devant elle. Les deux publications regroupées partageront le même site internet qui aura une visibilité estimée à plus de 60 000 pages vues à chaque mois, une page Facebook avec 4500 mentions « j’aime » en plus de bénéficier de la nouvelle application tablette d’Hebdos Québec.