Remise d’un chèque de 5000 $ à Fabrication BR Métal

Windsor (RC) – Afin de souligner l’arrivée récente d’une nouvelle entreprise dans le Parc industriel, le président du Comité de développement économique de Windsor (CDEW), Yvon Paquin, et son collègue Alain Gamache ont remis récemment un montant de 5000 $ au propriétaire de Fabrication BR Métal inc., Benoit Raymond, qui occupe l’un des espaces du motel industriel situé au 130 de la rue Henry-Wheeler.

« Ce montant est avant tout l’occasion d’apprécier l’arrivée d’une nouvelle entreprise et, pour notre comité, de permettre aux entrepreneurs d’évoluer dans un environnement qui convient à leurs besoins », précise M. Paquin.

Auparavant à Val-Joli, Fabrication BR Métal est installé Parc industriel depuis deux mois, disposant d’un espace de 3000 pi2 auquel s’ajoute une cour extérieure que partage l’entreprise avec le Comité de promotion industrielle de la zone de Windsor (CPIZW) et de Usinage BDCM.

« Je travaille avec mon frère Maxime et un ami, Benjamin Gosselin. L’entreprise est spécialisée en conception et réalisation de produits de métal incluant l’acier, l’aluminium et des essences de bois provenant surtout de l’érable, du merisier et du cerisier. Le fait de servir à la fois le résidentiel, le commercial et l’industrie nous amène à construire, concevoir et réparer selon les attentes et besoins de la clientèle », résume Benoit Raymond, qui apprécie l’environnement du parc propice à établir des contacts.

Tout comme le directeur du CPIZW Michel Champagne, Alain Gamache observe le maillage qui s’accroît progressivement. « L’atelier de Benoit Raymond est un bel exemple ; des petites et moyennes entreprises échangent leurs expertises et savoir-faire, ce qui dynamise l’économie locale et régionale qui profite à diverses clientèles. »