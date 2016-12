Affiliation entre Les Gars de saucisse et les Créateurs de saveurs

Richmond (JL/RC) – C’est le mardi 11 octobre que les fondateurs de l’entreprise Les Gars de Saucisse tenaient leur inauguration afin d’annoncer à la population le tournant de la compagnie en s’affiliant aux Créateurs de saveurs des Cantons-de-l’Est. L’espace boutique, situé au 9 de la rue Bridge du secteur Melbourne à Richmond, offre maintenant, en plus de leurs saucisses, une variété de bières de microbrasseries du Québec, des confits, des pâtés, des huiles et vinaigre, du café, du thé et plusieurs autres produits d’ici.

La présence des Créateurs de saveurs durant cette soirée a permis d’initier l’entreprise et les participants aux différentes bières ainsi qu’à une variété de saveurs et d’idées de compositions à faire avec leurs saucisses. Cette soirée fut un succès ! Un nouvel horaire sera également mis en place sous peu, afin de pourvoir aux besoins et à la satisfaction des consommateurs.