Windsor distribue près de 30 000 $ à trois commerces

Windsor – Le conseil municipal de la Ville de Windsor a profité de son assemblée ordinaire du 3 octobre pour remettre près de 30 000 dollars dans le cadre de son programme de revitalisation des façades commerciales.

Rappelons que ce programme prévoit une contribution financière non remboursable de la Ville pour encourager les entreprises commerciales à rénover leur façade dans le but de les rendre plus attractives et visibles auprès des consommateurs. Cette aide financière correspond à 25 % des dépenses admissibles pour un projet de plus de 25 000 dollars et peut atteindre un montant maximum de 10 000 dollars.

Les entreprises ayant bénéficié de cette aide pour l’année 2016 sont le restaurant Johnny Resto pour un montant de 10 000 dollars, la Pharmacie Familiprix Godbout et Isabelle également pour une somme de 10 000 dollars et, finalement, la Bijouterie Claude Lussier qui s’est vue remettre une subvention de 8 867 dollars. Depuis sa création, ce programme a distribué près de 70 000 dollars auprès de 7 commerces, contribuant ainsi à embellir et rendre plus attrayante la Ville de Windsor.

Ce programme triennal venait à échéance cette année, mais ce succès pourrait inspirer les élus municipaux dans leur réflexion pour une éventuelle prolongation du programme. Des informations à l’égard de ce programme peuvent être obtenues auprès de l’inspectrice municipale Emmanuelle Lescault, ou auprès du responsable du développement économique, Alain Gamache, au 819 845-7888.