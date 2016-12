Les SADC et CAE de l’Estrie obtiennent 6 M$

Estrie – La Société d’aide au développement des collectivités (SADC) et le Centre d’aide aux entreprises (CAE) de l’Estrie sont très heureux de l’annonce faite à la mi-août par Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie et députée de Compton-Stanstead, de la conclusion d’une nouvelle entente de trois ans entre Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec (DEC) et les SADC et CAE de l’Estrie qui regroupe notamment la MRC du Val-Saint-François. Ce sont plus de 86 M$ qui seront ainsi injectés au Québec et dont 6 M $ bénéficieront aux 6 corporations estriennes membres du Réseau des SADC et CAE.

« C’est une excellente nouvelle qui permet à nos organisations de poursuivre leur travail de terrain auprès des entrepreneurs et des municipalités. Depuis 37 ans, notre rôle évolue et nos expertises se consolident afin de répondre de façon pertinente et efficace aux enjeux socio-économiques auxquels nous devons faire face. Nous croyons que les excellents résultats du travail des 26 professionnels et des 60 bénévoles des SADC et CAE en Estrie, qui œuvrent au développement économique de leur milieu, ont été reconnus et qu’ils ont grandement influencé le gouvernement du Canada dans ses prises de décision », considère Richard Tanguay, président de la SADC du Haut-Saint-François.

« Il est important que des organismes comme les SADC et les CAE soient implantés dans nos communautés. Leur contact direct avec les acteurs socio-économiques de nos régions leur permettent de bien comprendre les enjeux locaux et d’agir efficacement sur le terrain » a pour sa part déclaré Mme Bibeau.

Cette annonce confirme aussi les contributions de DEC pour les Initiatives spéciales qui permettent aux SADC de supporter des projets de développement local et de stages d’emploi pour des jeunes. Les SADC et les CAE prioriseront aussi les interventions auprès des entrepreneurs dans les domaines de l’innovation, du transfert d’entreprise, du développement durable et des technologies de l’information pour lesquels ils ont développé de solides expertises au cours des ans.

De plus, l’âge limite pour participer à l’initiative Stratégie jeunesse est porté de 35 à 39 ans inclusivement. Cette initiative permet aux jeunes entrepreneurs, ou ceux qui veulent le devenir, l’accès à un financement et à un accompagnement adapté à leurs besoins.

Enfin, ces ententes seront donc l’occasion de maintenir et de consolider ce partenariat fructueux avec le gouvernement du Canada, et ce, au bénéfice des citoyens des régions du Québec.