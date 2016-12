Une borne de recharge de 240 volts sur le territoire du Canton de Cleveland

Cleveland (RC) – Le conseil municipal du Canton de Cleveland est fier d’être partenaire avec JN Auto pour l’installation d’une borne publique de recharge de 240 volts. Ce nouveau service est disponible au commerce automobile situé au 317 de la route 116, entre Richmond et Danville. JN Auto est dès lors en mesure d’offrir cette borne qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.

« Ce service répond à un besoin pour les voyageurs et cela va sécuriser les propriétaires des autos électriques qui visitent notre belle région. Nous félicitons JN Auto pour leur initiative et l’approche d’une vision verte qui permet aux propriétaires du commerce d’offrir un vaste inventaire d’autos électriques usagées en Estrie et Bois Francs », considère le maire de Cleveland, Herman Herbers.

C’est par conviction économique et environnementale que les copropriétaires de JN Auto inc., Stéphane Belcourt et Sébastien Marcotte, ont développé une expertise en ce qui a trait aux véhicules électriques et, du même coup, converti en partie sa flotte de véhicules de courtoisie pour ainsi réaliser des économies substantielles. De plus, ils ont formé un tout nouveau membre de l’équipe, Pierre-Luc Bernier, pour développer le marché des flottes de livraison ou commerciale pour la location des VES à court terme pour permettre aux clients potentiels de découvrir ce type de véhicule et ainsi se convaincre de leurs nombreux avantages. Jn Auto offre également des bornes de recharge gratuites sur ses heures d’ouverture, telles qu’affichées sur plugshare.com/.