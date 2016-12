Inauguration du Marché le Général de Windsor

Windsor (RC) – Dans le cadre d’un 5 à 7 qui se tenait le 13 juillet, la propriétaire Dominique Samson-Desrocher a inauguré son commerce, Le Général, marché rue Principale, situé au cœur de l’ancien Metro Brunelle où est maintenant érigé la troisième phase des Résidences Château du Bel-Âge.

Si la bannière Metro a disparu de Windsor à l’automne 2014, l’entreprise québécoise de distribution alimentaire et pharmaceutique au Canada, Metro inc., est de retour à Windsor au 14 de la rue Principale nord, cette fois dans un concept qui permet à la jeune femme d’affaires d’être propriétaire de son commerce.

« Je cherchais entre autres un commerce de quartier qui pouvait aussi attirer la clientèle venant d’autres secteurs de la ville et de la région. J’ai trouvé ce que je cherchais et de plus, je peux compter sur la proximité des gens du Château du Bel Âge et des environ. Metro offre cette formule depuis déjà quelques années dans la plupart des régions du Québec et chaque propriétaire a sa bannière personnalisée, dont la mienne qui est Le Général, marché rue Principale. C’est à l’intérieur qu’on découvre les produits alimentaires de Metro à travers ses produits », précise Mme Samson-Desrochers.

Celle qui est aussi maman de trois jeunes enfants avec son conjoint Pascal Fortier, gérant du nouvel établissement, tient à mettre en valeur de comptoir de prêt-à-manger, la sandwicherie, la boulangerie et particulièrement les produits locaux et ceux des régions limitrophes. Des services de traiteur, de buffet et de boîte à lunch sont en développement. Parmi les employés, Chantal Chabot de l’ancienne Cantine Chabot du secteur Greenlay s’ajoutera avec son fourneau et ses recettes.

Pour une superficie de 3425 pieds carrés, l’investissement est d’environ 400 000 $ avec le soutien financier de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François.

De père en fille

Parmi les proches parents et amis présents au 5 à 7, les gens d’affaires ont été nombreux à être sur place auxquels s’ajoutaient les copropriétaires des Résidences Château du Bel Âge qui ont appuyé le projet, les élus municipaux, les représentants des députés, l’équipe de Metro, le Service de développement régional et local de la MRC et autres invités. Des membres de la Chambre de commerce régionale de Windsor, dont fait partie Dominique Samson-Desrochers à titre de coordonnatrice, étaient aussi présents avec le président Serge Ranger.

Accompagnée de son conjoint, la jeune femme a tenu à remercier plusieurs personnes et tout particulièrement son père et homme d’affaires André Desrochers qui, avec son frère Eugène, avait ouvert le Café André en août 1959. Le restaurant dont l’emplacement est maintenant occupé par le Bar Val-Joli toujours à la même adresse civique, le 231 Principale nord, a connu un bon succès durant les années 60 et 70. C’est maintenant au tour de sa fille Dominique de développer son propre commerce… rue Principale.