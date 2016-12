Le Groupe Laroche à la recherche de partenaires

Windsor (RC) – C’est au cours de l’hiver et du printemps que le Groupe Laroche Estrie a ancré son intérêt pour l’ensemble du potentiel de la première phase de développement du nouveau Parc de la 55. Auparavant, l’année 2015 marquait pour le Comité de développement économique de Windsor (CDÉW) l’aménagement de la phase initial sous la supervision d’Alain Gamache, responsable du développement économique de la Ville de Windsor. Le parc, situé en bordure de l’autoroute 55 et de la route 249, est maintenant désigné par le Groupe Laroche à l’enseigne du futur Quartier du Moulin.

Au milieu du mois de mai, le président et vice-président du groupe, Michel et Éric Laroche, avaient invité L’Étincelle dans ses locaux du Quartier Saint-Élie à Sherbrooke afin d’assurer les liens nécessaires au projet. « Nous sommes en mesure d’annoncer cette entente qui cadre avec les attentes de la Ville de Windsor et de son comité de développement. Cependant, notre travail consiste pour les prochains mois à maximiser le potentiel d’affaires et à faire des choix appropriés », précisait Éric Laroche.

À l’approche d’août, les deux hommes d’affaires ont déjà identifié leur nouveau quartier rappelant l’ancien moulin autrefois situé en bordure de la rivière Saint-François. L’étape actuelle est la recherche de partenaires potentiels.

Le site groupelaroche,com permet de visualiser l’emplacement et les espaces de cette première phase selon les renseignements suivants :

« Ce projet sera érigé sur un vaste terrain de 315 000 pi2 qui pourrait accueillir jusqu’à 70 000 pi2 de bâtiments à terme.

Des firmes spécialisées ont reçu le mandat d’évaluer les fuites commerciales et d’en valider le potentiel d’affaires.

Un projet commercial de quartier de proximité, au service de la population où l’on pourrait y trouver des services courants et semi-courants dont la population a besoin tous les jours (restaurations, station-service, commerces de détail divers).

Un fort potentiel en marché d’alimentation est ressorti des études.

Une réflexion est également faite quant à l’implantation de bâtiments optimaux en fonction des contraintes terrain importantes. Son positionnement en bordure de l’autoroute 55 et de la route 249, à l’entrée du nouveau parc industriel de Windsor lui procure une bonne visibilité et accessibilité. »

D’autres informations générales s’ajoutent au potentiel du projet, dont 16 300 véhicules par jour sur la route 249 et 18 400 sur l’autoroute 55 et une croissance de la population de 4 pour cent annuellement. En tenant compte des grands centres commerciaux, les fuites de dépenses liés à l’achat local totalisent 20,3 M $ en ce qui a trait aux vêtements, chaussures, accessoires et restauration.

À ses renseignements, le Groupe Laroche tient compte d’une étude de marché indiquant que le nouveau projet offre une rare occasion de regrouper plusieurs commerces en un même endroit. « Un mixte commercial de proximité et de dépannage permettra de répondre au besoin de la population du marché cible et des automobilistes en transit. »