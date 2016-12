On souligne la relève chez Bijouterie Lussier et Location Windsor

Windsor – Le Service de développement régional et local (SDRL) de la MRC du Val-Saint-François a appuyé la bonification de deux commerces de Windsor, la Bijouterie Lussier et Location Windsor.

Ces deux projets ont bénéficié des services professionnels du SDRL tant en ce qui a trait à l’obtention d’une aide financière en vertu du Fonds jeunes promoteurs (FJP), que de services-conseils et d’accompagnement.

Bijouterie Lussier

Entreprise existante depuis 1986 et gagnante de plusieurs prix, tels le Méritas de l’Entreprise en commerce de détail par excellence et le très prestigieux et convoité Bijoutier de l’année au Québec en 1997, la Bijouterie Claude Lussier inc. s’est distinguée par la rapidité et la qualité de son service et a su conquérir une énorme part du marché dans le Val-Saint-François. C’est en mai dernier que le processus de relève de l’entreprise familiale s’est concrétisé et qui sera dorénavant sous la gouverne du fils du propriétaire, Guillaume Lussier.

Située sur la rue Saint-Georges à Windsor, sa mission est d’offrir un service personnalisé et rapide aux clients de la région et des alentours. Des réparations de tous genres aux créations sur mesure à un prix plus que concurrentiel, chacun trouvera ce qu’il désire. La Bijouterie Claude Lussier dont l’expertise peut combler tous les besoins du client en lui proposant une multitude de choix diversifiés et uniques.

Location Windsor

Ayant su gravir les échelons au fil du temps, Shawn Boissonneault, nouvellement actionnaire de Location Windsor, est employé de l’entreprise grandissante depuis déjà près de huit ans et devient dorénavant l’un des propriétaires.

Située sur la rue Principale Sud à Windsor, Location Windsor inc. est une entreprise de location d’outils oeuvrant dans ce domaine depuis 1983. Elle offre des outils diversifiés pour les gros chantiers de construction, ainsi que des petits outils pour des travaux simples à la maison. De plus, un département de location pour l’organisation de fêtes diverses (chaises, tables, cafetières et ensembles de méchoui) est offert ainsi qu’un service de réparation et pièces de vélos. Un nouveau secteur d’activité s’est ajouté à l’entreprise en 2016, soit un inventaire de vêtements de travail (bottes de travail, pantalons, chemises, sarraus, manteaux d’hiver, etc.) ainsi qu’une ligne complète d’équipements de sécurité (casques, lunettes, dossards, harnais, masques à poussière, bouchons à oreilles, etc.).