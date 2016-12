Richmond (RC) – La vente trottoir qui se déroule annuellement sur la rue Principale à Richmond était de retour du 7 au 9 juillet. La pluie a par moment agacé les marchands et les clientèles, mais la température a tout de même été clémente. Parmi les commerces du secteur, la Friperie Isa-Lyne est à Richmond depuis 15 ans et offre vêtements et accessoires aux jeunes et adultes. Sur la photo apparaît sous le kiosque la propriétaire de la friperie, Geneviève Godon.