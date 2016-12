Un don qui fait du chemin pour Action Sport Vélo

Windsor (RC) – Une fondation, qui souhaite rester anonyme, a acheté un lot de vélos à Action Sport Vélo et a mandaté les dirigeants de cette entreprise d’économie sociale de les redistribuer à différents organismes du Val-Saint-François. Cet achat de vélos représente un revenu de 3 000 $ pour Action Sport Vélo.

Les organismes de la MRC qui ont bénéficié de ce don de vélos sont les Tabliers en folie, le Rivage, l’OMH de Valcourt, la maison des jeunes L’Initiative de Valcourt, la maison des jeunes de la Saint-François et le Carrefour Jeunesse emploi (CJE) Comté de Johnson. Des vélos ont également été distribués dans certains organismes de la MRC d’Acton.

Fondée en 2005 dans le cadre d’un projet du CJE, Action Sport Vélo transforme des vélos destinés initialement aux sites d’enfouissement en vélos presque neufs. En plus d’accomplir une mission environnementale, Action Sport Vélo est également un lieu où des jeunes et adultes font l’apprentissage des rudiments de la mécanique des bicyclettes. L’école-usine de cette entreprise est à Acton Vale et le point de vente et de service est situé au 203, rue Saint-Georges à Windsor. C’est à cette adresse que l’on peut acheter des vélos remis à neuf à prix modique, et aussi de se départir de ceux qui pourront être réparés ou recyclés.

Les dirigeants d’Action Sport Vélo remercient de tout cœur cette fondation pour ce geste qui a fait beaucoup d’heureux !