L’organisme des AmiEs de la Terre reçoit Jacques Laval

Richmond (RC) – Dans le cadre des mercredis ciné-terre, l’auteur Jacques Laval animera une soirée littéra-terre le mercredi 28 novembre, dès 19 h, à la salle Patrick-Quin du Centre d’art de Richmond. L’invité est également un enseignant en design industriel du Collège Dawson à Westmount, près du centre-ville de Montréal.

Jacques Laval présentera son essai, De la mondialisation : changer d’échelle pour décarboner la planète. Du réchauffement climatique à la surconsommation, les problématiques écologiques sont immenses. Des changements dans nos habitudes de vie sont urgents, constate l’auteur. « Qui a dit qu’il fallait absolument que certains produits soient seulement fabriqués en Chine? Nous sommes à même de créer des produits ici, plus près de nous, en utilisant des matériaux accessibles dans notre environnement proche ».

L’ouvrage de M. Laval est disponible à Librairie en ligne Bouquinbec. Quant en celles et ceux qui ont envie d’agir au quotidien pour l’environnement, c’est un rendez-vous citoyen convivial à ne pas manquer au Centre d’art. Une contribution volontaire de 5 $ est suggérée. Tous les citoyennes et citoyens curieux, jeunes et moins jeunes, sont les bienvenus!