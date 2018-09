Retour de l’Escouade verte dans le Val-Saint-François

Richmond (RC) – L’Escouade verte est de retour cette année dans la MRC du Val-Saint-François. Les résidents du Canton de Melbourne, d’Ulverton et de Windsor ont l’opportunité de recevoir des conseils et de l’information des patrouilleurs en environnement.

«Les citoyens sont familiers avec les différents bacs, mais il y a toujours de nouvelles choses à apprendre concernant le tri des matières résiduelles. Encore cette année, l’Escouade verte donnera un bon coup de main aux gens», mentionne le préfet de la MRC et maire de Stoke, Luc Cayer.

Les jeunes patrouilleurs embauchés pour l’été sont Alexandre Érickson, qui sera responsable des municipalités de Melbourne et Ulverton ainsi que Laurence Guillette et Isaac Tanguay qui patrouillent à Windsor.

En plus de transmettre de l’information sur le compostage, les patrouilleurs verts donneront des renseignements sur le recyclage, le feuillicyclage, et l’herbicyclage. Ils répondront également aux questions des gens et référeront aux bonnes ressources. Finalement, ils vérifieront le contenu des bacs bleu et des bacs bruns afin d’offrir des conseils si nécessaire.

De plus, le concours des meilleurs Maîtres recycleur et Maître composteur est de retour. Ainsi, toutes les personnes qui n’ont pas de matières refusées dans les bacs bleu et brun, et celles qui font du compostage domestique, seront automatiquement éligibles au tirage qui aura lieu vers la mi-août. Elles courront la chance de gagner un panier de légumes frais de chez Racines et Chlorophylle ainsi que des marinades de l’érablière Brien.

Pour tout renseignement concernant l’Escouade verte, les citoyens peuvent contacter leur municipalité; David Largy-Nadeau à dlargy@val-saint-francois.qc.ca; au 819 826-6505, poste28.